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Овчинников Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1928

Дата смерти

29.11.2005

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
16.08.1928

Отец: Овчинников Константин Прокопьевич

Мать: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
04.07.1954

Дочь: Белова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Александра Петровна

Рождение ребёнка
30.06.1956

Дочь: Красовская Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Александра Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1958

Дочь: Домрачева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Александра Петровна

Смерть
29.11.2005