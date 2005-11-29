Овчинников Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1928
Дата смерти29.11.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928
Рождение ребёнка
04.07.1954
Дочь: Белова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
30.06.1956
Дочь: Красовская Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
02.11.1958
Дочь: Домрачева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Александра Петровна
Смерть
29.11.2005