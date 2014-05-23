Солнарёва Мария Семёновна
Место рожденияС. Хильмилли
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти23.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Хильмилли
Рождение ребёнка
20.03.1952
Сын: Солнарёв Василий Семёнович
Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович
С. Хильмилли
Рождение ребёнка
28.06.1959
Дочь: Власова Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович
С. Хильмилли
Рождение ребёнка
22.02.1961
Дочь: Крутиёва Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович
С. Хильмилли
Рождение ребёнка
25.05.1963
Дочь: Федякова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович
С. Хильмилли
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2014