Солнарёва Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолнарёва Мария Семёновна

Солнарёва Мария Семёновна

Место рождения

С. Хильмилли

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

23.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Хильмилли
Рождение ребёнка
20.03.1952

Сын: Солнарёв Василий Семёнович

Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович

С. Хильмилли
Рождение ребёнка
28.06.1959

Дочь: Власова Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович

С. Хильмилли
Рождение ребёнка
22.02.1961

Дочь: Крутиёва Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович

С. Хильмилли
Рождение ребёнка
25.05.1963

Дочь: Федякова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Солнарёв Семён Семёнович

С. Хильмилли
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнарёв Семён Семёнович

Смерть
23.05.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close