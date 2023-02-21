Соловьев Аггей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Аггей Григорьевич

Соловьев Аггей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Соловьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Соловьев Василий Аггеевич

Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Соловьев Иван Аггеевич

Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Соловьев Егор Аггеевич

Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Афимья Агеевна

Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Агеевна

Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Мелания Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close