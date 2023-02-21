Соловьев Аггей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Соловьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Соловьев Василий Аггеевич
Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Афимья Агеевна
Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Агеевна
Мать ребёнка: Соловьева Мелания Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно