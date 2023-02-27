(Рогозина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1911
Сын: Рогозин Дмитрий
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тихон
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно