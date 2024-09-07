Неронов Филимон Дмитриевич
Место рожденияЧитинская обл., Чернышевский р-он, с. Мильгидун
Дата рождения1896
Дата смерти20.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Неронов Дмитрий
Мать: Неронова ?
Бракосочетание
21.01.1918
Рождение ребёнка
31.05.1919
Дочь: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна
Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна
Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
05.01.1928
Сын: Неронов Владимир Филимонович
Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
14.05.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
29.07.1932
Дочь: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна
Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична
Смерть
20.01.1935