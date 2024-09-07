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Неронов Филимон Дмитриевич

Место рождения

Читинская обл., Чернышевский р-он, с. Мильгидун

Дата рождения

1896

Дата смерти

20.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Неронов Дмитрий

Мать: Неронова ?

Бракосочетание
21.01.1918

Жена: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
31.05.1919

Дочь: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Антипьева (Неронова) Галина Филимоновна

Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
05.01.1928

Сын: Неронов Владимир Филимонович

Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
29.07.1932

Дочь: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна

Мать ребёнка: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
20.01.1935

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