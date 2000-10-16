Султанбей Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбей Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1883

Дата смерти

16.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1883

Отец: Султанбей ?

Мать: Султаебей ?

Смерть
16.10.2000