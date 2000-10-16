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Султанбей Александр
Султанбей Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.1883
Дата смерти
16.10.2000
Пол
Мужской
Отец
Султанбей ?
Мать
Султаебей (Дордий) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1883
Отец:
Султанбей ?
Мать:
Султаебей ?
Смерть
16.10.2000
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