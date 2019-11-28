Малыгин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1972

Дата смерти

28.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герошенко Наталья Викторовна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герошенко Наталья Викторовна

Смерть
28.11.2019
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