Малыгин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1972
Дата смерти28.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герошенко Наталья Викторовна
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2019