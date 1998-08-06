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Решетникова Анастасия Алексеевна
Решетникова Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1998
Пол
Женский
Отец
Решетников Алексей Николаевич
1973 г.р.
Мать
Решетникова (Купянская) Оесана Алексеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1998
Отец:
Решетников Алексей Николаевич
Мать:
Решетникова Оесана Алексеевна
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