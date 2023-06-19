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Чупров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1942

Дата смерти

19.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942

Отец: Чупров Александр Иосифович

Мать: Матвеенко Тамара Михайловна

Бракосочетание
20.03.1965

Жена: Чупрова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1968

Дочь: Лысенко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Чупрова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1973

Дочь: Чупрова Алена Александровна

Мать ребёнка: Чупрова Галина Николаевна

Смерть
19.06.2023