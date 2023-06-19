Чупров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1942
Дата смерти19.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942
Бракосочетание
20.03.1965
Рождение ребёнка
28.11.1968
Дочь: Лысенко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Чупрова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1973
Дочь: Чупрова Алена Александровна
Мать ребёнка: Чупрова Галина Николаевна
Смерть
19.06.2023