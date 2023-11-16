Самбиндалова (Сондина) Мария Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбиндалова (Сондина) Мария Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сондин Фрол

Мать: не указана

Смерть
1966
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