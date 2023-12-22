Борисова (Блохина) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Блохина) Нина Сергеевна

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964

Отец: Блохин Сергей Георгиевич

Мать: Гречишникова Антонина Матвеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
21.01.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1985

Дочь: Борисова Александра Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1988

Сын: Борисов Вадим Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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