Борисова (Блохина) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964
Бракосочетание
21.01.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1985
Дочь: Борисова Александра Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1988
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности