Алаева Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1982
Дочь: Алаева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Алаев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.06.1988
Дочь: Алаева Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Алаев Виктор Сергеевич