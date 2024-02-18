Алаева Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаева Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
04.12.1982

Дочь: Алаева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Алаев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
23.06.1988

Дочь: Алаева Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Алаев Виктор Сергеевич

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