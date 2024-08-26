? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Жеребцов Андрей Иудов

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жеребцов Поликарп Июдин

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жеребцов Аника Иудов

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Жеребцов Марко Иудов

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Жеребцов Капр Иудов

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Жеребцов Софон Иудов

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Жеребцов Павел Июдин

Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.