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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жеребцов Аника Иудов
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жеребцов Марко Иудов
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Жеребцов Капр Иудов
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Жеребцов Софон Иудов
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Жеребцов Павел Июдин
Отец ребёнка: Жеребцов Иуда Несторович