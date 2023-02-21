Пилюгин алексей панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгин алексей панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1929

Дата смерти

14.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929

Отец: Пилюгин панфил кузмич

Мать: Пилюгина надежда юдивна

Рождение ребёнка
16.04.1955

Сын: Пилюгин сергей алексеевич

Мать ребёнка: Пилюгина мария гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилюгин игорь

Мать ребёнка: Пилюгина мария гавриловна

Смерть
14.02.1990
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