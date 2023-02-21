Пилюгин алексей панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1929
Дата смерти14.02.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929
Отец: Пилюгин панфил кузмич
Мать: Пилюгина надежда юдивна
Рождение ребёнка
16.04.1955
Сын: Пилюгин сергей алексеевич
Мать ребёнка: Пилюгина мария гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилюгин игорь
Мать ребёнка: Пилюгина мария гавриловна
Смерть
14.02.1990