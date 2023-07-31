Степанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Сергеевна

Степанида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Сергей Викулович

Мать: Ксения Емельяновна

Смерть
Неизвестно