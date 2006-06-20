Богданова (Богданова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Богданова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

20.06.2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Богданов Хабибулла

Мать: Богданова Рабига

Рождение ребёнка
21.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамзин Федор

г.Ишимбай, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамзин Федор

Смерть
20.06.2006
город Ишимбай, Россия
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