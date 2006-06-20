Богданова (Богданова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти20.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Богданов Хабибулла
Мать: Богданова Рабига
Рождение ребёнка
21.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамзин Федор
г.Ишимбай, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамзин Федор
Смерть
20.06.2006
город Ишимбай, Россия