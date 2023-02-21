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Рекунов Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Рекунов Федор Иванович

Мать: Рекунова Наталья

Рождение ребёнка
1955

Сын: Рекунов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Рекунова Мария

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Рекунова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Рекунова Мария

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Рекунова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Рекунова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекунова Мария

Смерть
2015
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