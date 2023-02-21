Рекунов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Рекунов Федор Иванович
Мать: Рекунова Наталья
Рождение ребёнка
1955
Сын: Рекунов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Рекунова Мария
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Рекунова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Рекунова Мария
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Рекунова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Рекунова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекунова Мария
Смерть
2015