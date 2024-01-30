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Рерберг Иван Фёдорович

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

24.05.1892

Дата смерти

25.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1892

Отец: Рерберг Федор Иванович

Мать: Рерберг Антонина Петровна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
28.09.1937

Сын: Рерберг Георгий Иванович

Мать ребёнка: Галина Семёновна

Москва, РСФСР CCCP
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
25.03.1957
Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище
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