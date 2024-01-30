Рерберг Иван Фёдорович
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения24.05.1892
Дата смерти25.03.1957
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1892
Отец: Рерберг Федор Иванович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
28.09.1937
Мать ребёнка: Галина Семёновна
Москва, РСФСР CCCP
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
25.03.1957
Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище