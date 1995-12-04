Файзуллин Мугамбар Набиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайзуллин Мугамбар Набиуллович

Файзуллин Мугамбар Набиуллович

Место рождения

Азнакаевский р-н, с.Алькеево.

Дата рождения

15.04.1927

Дата смерти

04.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927

Отец: Файзуллин Набиулла

Мать: скрыто настройками приватности

Азнакаевский р-н, с.Алькеево.
Рождение ребёнка
18.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадртдинова Розия Шайхайдаровна

Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадртдинова Розия Шайхайдаровна

Смерть
04.12.1995
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close