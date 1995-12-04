Файзуллин Мугамбар Набиуллович
Место рожденияАзнакаевский р-н, с.Алькеево.
Дата рождения15.04.1927
Дата смерти04.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927
Отец: Файзуллин Набиулла
Мать: скрыто настройками приватности
Азнакаевский р-н, с.Алькеево.
Рождение ребёнка
18.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадртдинова Розия Шайхайдаровна
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1995
Азнакаево, респ. Татарстан, Россия