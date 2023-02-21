Дёмина Елена Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Дёмин Стефан Сигклитикиев
Отец ребёнка: Дёмин Сигклитикий Васильев
Доробин-Колодезь, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1865 ст.
Дочь: Мартинова-Дёмина Агафия Сигклитикиева
Отец ребёнка: Дёмин Сигклитикий Васильев
Сергеево-Ржавка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно