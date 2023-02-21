Дёмина Елена Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина Елена Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Дёмин Стефан Сигклитикиев

Отец ребёнка: Дёмин Сигклитикий Васильев

Доробин-Колодезь, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1865 ст.

Дочь: Мартинова-Дёмина Агафия Сигклитикиева

Отец ребёнка: Дёмин Сигклитикий Васильев

Сергеево-Ржавка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Сигклитикий Васильев

Смерть
Неизвестно
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