Прокопий Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1751 и 1764
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
После 1770