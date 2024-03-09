Казаченко Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Казаченко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Казаченко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаченко Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Казаченко Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно