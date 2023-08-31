Егорова Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1855
Дочь: Егорова Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Егоров Артемий Самойлович
Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники той же деревни кр.Данил Яковлев и кр.Стефана Ефимова жена Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно