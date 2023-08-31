Егорова Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1855

Дочь: Егорова Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Егоров Артемий Самойлович

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники той же деревни кр.Данил Яковлев и кр.Стефана Ефимова жена Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно
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