Дубовик Людмила Александровна 02.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубовик Людмила Александровна

Автор
ТГ
Гуслякова Т.

женский, родилась 02.10.1948

Супруги
Дубовик Владимир Иванович14.10.1942 г.р.
Дети
Воронцова (Дубовик) Нина Владимировна23.12.1969 г.р.
Дубовик Игорь Владимирович16.03.1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1969

Дочь: Воронцова (Дубовик) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Дубовик Владимир Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1971

Сын: Дубовик Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Дубовик Владимир Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1976

Дочь: (Дубовик) Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Дубовик Владимир Иванович

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