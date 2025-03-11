Дубовик Людмила Александровна
женский, родилась 02.10.1948
Супруги
Дубовик Владимир Иванович14.10.1942 г.р.
Дети
Воронцова (Дубовик) Нина Владимировна23.12.1969 г.р.
Дубовик Игорь Владимирович16.03.1971 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1969
Дочь: Воронцова (Дубовик) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Дубовик Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1971
Сын: Дубовик Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Дубовик Владимир Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1976
Дочь: (Дубовик) Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Дубовик Владимир Иванович