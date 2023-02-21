Амман (Amman) Иосиф (Josephus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1716
Жена: Айгер Анна Мария
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1722
Сын: Амман Антон
Мать ребёнка: Айгер Анна Мария
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно