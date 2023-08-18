Рятте Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рятте Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1991

Отец: не указан

Мать: Жадобина Наталья Васильевна