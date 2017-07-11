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Кукерова София Эмильевна
Кукерова София Эмильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2017
Пол
Женский
Отец
Кукеров Эмиль Шамильевич
1987 г.р.
Мать
Кукерова Светлана Михайловна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2017
Отец:
Кукеров Эмиль Шамильевич
Мать:
Кукерова Светлана Михайловна
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