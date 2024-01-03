Гавриил Петров
Место рождениядеревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рожденияОколо ?.07.1869 ст.
Дата смерти26.08.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1869 ст.
Отец: Петр Стефанов
Мать: Ульяна Пахомова
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
26.08.1870 ст.
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Умер от скарлатины