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Гавриил Петров

Место рождения

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

Около ?.07.1869 ст.

Дата смерти

26.08.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1869 ст.

Отец: Петр Стефанов

Мать: Ульяна Пахомова

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
26.08.1870 ст.
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Умер от скарлатины
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