Богуславская Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Поликарпов Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Поликарпов Антон Семенович
хутор Пустоцветный Ново-Николаевского р-на Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Поликарпов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Поликарпов Антон Семенович
Смерть
1991