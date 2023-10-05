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Богуславская Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Богуславский Павел Григорьевич

Мать: Богуславская Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Поликарпов Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Поликарпов Антон Семенович

хутор Пустоцветный Ново-Николаевского р-на Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Поликарпов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Поликарпов Антон Семенович

Смерть
1991
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