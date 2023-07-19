Ахмылина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмылин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно