Ахмылина Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Ахмылин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмылин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Ахмылин Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно