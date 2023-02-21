Мария Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смерти19.09.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1908 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Смерть
19.09.1908 ст.
От рождения младенца