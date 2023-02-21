Мария Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

19.09.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1908 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Смерть
19.09.1908 ст.
От рождения младенца
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