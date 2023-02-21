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Николаева Татьяна Евгеньевна
Николаева Татьяна Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1957
Пол
Женский
Отец
Николаев Евгений Иванович
1934 г.р.
Мать
Николаева (Каган) Майя Ильинична
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957
Отец:
Николаев Евгений Иванович
Мать:
Николаева Майя Ильинична
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