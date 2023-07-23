Тибакумова (Аносова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1976
Сын: Тибакумов Вячеслав Рашидович
Отец ребёнка: Тибакумов Рашид Сергей Сабутович
Рождение ребёнка
23.10.1980
Дочь: Смирнова Татьяна Рашидовна
Отец ребёнка: Тибакумов Рашид Сергей Сабутович