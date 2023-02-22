Архипова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Сидоровна

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Рождение ребёнка
04.06.1861

Дочь: Марья Сидорова

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1862

Дочь: Анна Сидорова

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1863

Сын: Архипов Иван Сидорович

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.1866

Сын: Архипов Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Рождение ребёнка
29.08.1867

Дочь: Архипова Анна Сидорова

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1870

Сын: Архипов Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Рождение ребёнка
04.05.1875

Дочь: Аксёнова Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Сергей Сидорович

Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Сидор Терентьев

Смерть
Неизвестно
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