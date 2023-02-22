Архипова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Сидоровна
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
04.06.1861
Дочь: Марья Сидорова
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
07.06.1862
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
27.11.1863
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
11.05.1866
Сын: Архипов Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
29.08.1867
Дочь: Архипова Анна Сидорова
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
17.03.1870
Сын: Архипов Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
04.05.1875
Дочь: Аксёнова Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Архипов Сидор Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно