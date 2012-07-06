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Егоров Илья Александрович
Егоров Илья Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2012
Пол
Мужской
Отец
Егоров Александр Вячеславович
1982 г.р.
Мать
Егорова Оксана Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2012
Отец:
Егоров Александр Вячеславович
Мать:
Егорова Оксана Сергеевна
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