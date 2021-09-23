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Аникина Татьяна Артёмовна
Аникина Татьяна Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2021
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Молькова (Абрамова) Мария Русланова
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2021
Отец: не указан
Мать:
Молькова Мария Русланова
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