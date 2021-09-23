Аникина Татьяна Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Татьяна Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2021

Отец: не указан

Мать: Молькова Мария Русланова