Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1904
Дочь: Тихонова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Тихонов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Тихонов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тихонов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Тихонов Яков
Смерть
Неизвестно