Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1904

Дочь: Тихонова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Тихонов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Тихонов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тихонов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Тихонов Яков

Смерть
Неизвестно
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