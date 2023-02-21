Котрелев Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Юрий (Георгий) федорович
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котрелева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котрелева Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Никита Федорович
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Николай Федорович
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котрелева Ольга федоровна
Мать ребёнка: Котрелева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котрелева Мария