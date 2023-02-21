Котрелев Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котрелев Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котрелев Николай Всеволодович

Мать: Котрелева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Юрий (Георгий) федорович

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котрелева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котрелева Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Никита Федорович

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Фома Федорович

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Николай Федорович

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котрелева Ольга федоровна

Мать ребёнка: Котрелева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котрелева Мария

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