Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Феодорович

Бараново, Костромская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Феодорович

Смерть
Неизвестно
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