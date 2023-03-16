Параскева Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Феодорович
Бараново, Костромская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Феодорович
Смерть
Неизвестно