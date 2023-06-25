Еплова Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еплова Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1982

Дочь: Меньшикова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Меньшиков Николай Вениаминович

Рождение ребёнка
18.06.1986

Дочь: Карпецкая Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Меньшиков Николай Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Николай Вениаминович