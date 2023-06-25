Еплова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1982
Дочь: Меньшикова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Меньшиков Николай Вениаминович
Рождение ребёнка
18.06.1986
Дочь: Карпецкая Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Меньшиков Николай Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно