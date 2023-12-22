Першина (Мишарина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно