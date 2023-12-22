Першина (Мишарина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Мишарина) Анна Петровна

Место рождения

Важкуръя, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Важкуръя, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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