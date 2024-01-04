Пестов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мильчакова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Пестова Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Августа Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пестова Таисия Алексеевна
Смерть
Неизвестно