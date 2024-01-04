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Пестов Андрей Федорович

Место рождения

При рч. Лычанке, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

При рч. Лычанке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мильчакова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Пестова Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Августа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Пестова Таисия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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