Филимонова (Федюнина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Федюнина) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1882

Дата смерти

29.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882

Отец: Федюнин Павел

Мать: Федюнина Неизвестно

Рождение ребёнка
01.12.1908

Дочь: Попова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Филимонов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Решетова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Андрей Петрович

Смерть
29.09.1971
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