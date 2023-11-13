Филимонова (Федюнина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1882
Дата смерти29.09.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882
Отец: Федюнин Павел
Мать: Федюнина Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1908
Дочь: Попова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1910
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Решетова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1971