Крупенников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупенникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенников Владимир
Мать ребёнка: Крупенникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупенникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупенникова Анна
Смерть
1991