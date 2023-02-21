Крупенников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупенников Александр

Крупенников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупенникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенников Владимир

Мать ребёнка: Крупенникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупенникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупенникова Анна

Смерть
1991
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