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Судариков Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1888

Жена: Сударикова Васса Титовна

Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 88... Показать все
Место жительства
Около 1888
Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно