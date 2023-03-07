Чернухина (Кожемякина) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.
Сын: Чернухин Георгий (Егор) Захарович
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.
Дочь: Чернухина Степанида Захаровна
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.
Дочь: Чернухина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.
Сын: Чернухин Василий Захарович
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.
Дочь: Чернухина Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно