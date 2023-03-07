Чернухина (Кожемякина) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина (Кожемякина) Агриппина Степановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.

Сын: Чернухин Георгий (Егор) Захарович

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.

Дочь: Чернухина Степанида Захаровна

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.

Дочь: Чернухина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.

Сын: Чернухин Василий Захарович

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.

Дочь: Чернухина Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1913 ст.

Сын: Чернухин Яков Захарович

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Захар Николаевич

Смерть
Неизвестно
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