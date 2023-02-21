Корнеева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеева Пелагея

Корнеева Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Минай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Корнеев Матвей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.10.1845

Сын: Корнеев Лаврентий

Отец ребёнка: Корнеев Матвей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корнеев Степан

Отец ребёнка: Корнеев Матвей

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Матвей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close