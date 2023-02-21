Корнеева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Минай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Корнеев Матвей
Рождение ребёнка
?.10.1845
Сын: Корнеев Лаврентий
Отец ребёнка: Корнеев Матвей
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корнеев Степан
Отец ребёнка: Корнеев Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Матвей
Смерть
Неизвестно