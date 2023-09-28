Яковлева Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Галина Александровна

Яковлева Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1997

Дочь: Яковлева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.2003

Сын: Яковлев Давид Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.2012

Сын: Яковлев Соломон Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич

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