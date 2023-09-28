Яковлева Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1997
Дочь: Яковлева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.2003
Сын: Яковлев Давид Владимирович
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.2012
Сын: Яковлев Соломон Владимирович
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Васильевич