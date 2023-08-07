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Чейдакова Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

07.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Чейдаков Карп Карпович

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чейдаков Евмен Карпович

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Чайдаков Семен Карпович

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1911

Дочь: Чейдакова Антонина Карповна

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1914

Дочь: Чейдакова Матрона Карповна

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1916

Дочь: Чейдакова Мария Карповна

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1923

Сын: Чейдаков Валентин Карпович

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович

Красноярский край, Манский р-н, д. Скотопрогонное
Смерть
07.04.1945