Чейдакова Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти07.04.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1907
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1911
Дочь: Чейдакова Антонина Карповна
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1914
Дочь: Чейдакова Матрона Карповна
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1916
Дочь: Чейдакова Мария Карповна
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1923
Сын: Чейдаков Валентин Карпович
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Иванович
Красноярский край, Манский р-н, д. Скотопрогонное
Смерть
07.04.1945