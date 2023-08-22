(Орлова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орлова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Константин

Мать: Орлова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котович Михаил

Отец ребёнка: Котович В

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котович Павел

Отец ребёнка: Котович В

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котович Евгений

Отец ребёнка: Котович В

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котович В