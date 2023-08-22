(Орлова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Константин
Мать: Орлова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котович Михаил
Отец ребёнка: Котович В
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котович Павел
Отец ребёнка: Котович В
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котович Евгений
Отец ребёнка: Котович В
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котович В